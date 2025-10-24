Elezioni regionali 2025 Oliviero presenta la lista ' A Testa Alta' | tutti i candidati consiglieri
È stata ufficialmente presentata questa mattina la lista “A Testa Alta” per la circoscrizione di Caserta, alla presenza del delegato Carmine Bevilacqua. La lista si propone di rappresentare “un progetto politico fondato su serietà, competenza e passione civile, con candidati profondamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
