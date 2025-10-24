Elezioni regionali 2025 Fratelli d' Italia presenta la lista ufficiale | ecco gli 8 candidati

Casertanews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ufficialmente presentata questa mattina, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la lista di Fratelli d’Italia della provincia di Caserta in vista delle prossime elezioni regionali della Campania.A guidare la delegazione per il deposito della documentazione è stato l’Onorevole. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

elezioni regionali 2025 fratelliFratelli d'Italia, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati del partito Fratelli d'Italia alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Come scrive ilmattino.it

elezioni regionali 2025 fratelliStefano Bandecchi presidente: tutti i candidati, i partiti e le liste con i nomi alle Regionali in Campania del 2025 - Stefano Bandecchi è il candidato presidente alle elezioni della Regione Campania previste per domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025 nel centrodestra. Secondo ilmattino.it

Eletti FdI Toscana, risultati nomi consiglieri Regionali 2025/ Voti preferenze: seggi in Consiglio con Tomasi - Eletti FdI in Toscana dopo le Elezioni Regionali 2025: chi entra in consiglio assieme ad Alessandro Tomasi e risultati del 2020 ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Elezioni Regionali 2025 Fratelli