Il 24 ottobre 2025 è il giorno delle elezioni presidenziali in Irlanda, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il successore di Michael D. Higgins che, avendo raggiunto il limite costituzionale dei due mandati consecutivi, non ha avuto la possibilità di ripresentarsi. Ecco chi sono i candidati e chi è favorito per l’incarico, che prevede funzioni principalmente cerimoniali. Elezioni presidenziali in Irlanda, le due candidate. Cartellone elettorale di Heather Humphreys (Ansa). Sono due, entrambe donne, i candidati alla presidenza della Repubblica d’Irlanda: l’indipendente di sinistra Catherine Connolly e Heather Humphreys del Fine Gael. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Elezioni presidenziali in Irlanda, chi sono i candidati e chi è favorito