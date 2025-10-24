Elezioni presidenziali in Irlanda chi sono i candidati e chi è favorito
Il 24 ottobre 2025 è il giorno delle elezioni presidenziali in Irlanda, dove i cittadini sono chiamati a scegliere il successore di Michael D. Higgins che, avendo raggiunto il limite costituzionale dei due mandati consecutivi, non ha avuto la possibilità di ripresentarsi. Ecco chi sono i candidati e chi è favorito per l'incarico, che prevede funzioni principalmente cerimoniali. Elezioni presidenziali in Irlanda, le due candidate. Cartellone elettorale di Heather Humphreys (Ansa). Sono due, entrambe donne, i candidati alla presidenza della Repubblica d'Irlanda: l'indipendente di sinistra Catherine Connolly e Heather Humphreys del Fine Gael.
