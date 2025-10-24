Elezioni Lecco 2026 i centristi schierano Mauro Fumagalli | Serve un pensiero nuovo per la città

Mauro Fumagalli è ufficialmente il candidato sindaco della coalizione civica che riunisce Azione Lecco, Appello per Lecco, il gruppo consiliare Per Lecco e Insieme. La presentazione alla stampa è avvenuta venerdì 24 ottobre all'interno dell'abitato del “Broletto” di via Balicco e a poca distanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

