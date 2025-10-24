Elezioni Lecco 2026 i centristi schierano Mauro Fumagalli | Serve un pensiero nuovo per la città
Mauro Fumagalli è ufficialmente il candidato sindaco della coalizione civica che riunisce Azione Lecco, Appello per Lecco, il gruppo consiliare Per Lecco e Insieme. La presentazione alla stampa è avvenuta venerdì 24 ottobre all'interno dell'abitato del “Broletto” di via Balicco e a poca distanza. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
Carlo Piazza è il candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative che la Lega Lombarda - Lecco Ideale propongono alla coalizione di Centro Destra per la città di Lecco. - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni Lecco 2026, i centristi schierano Mauro Fumagalli: "Serve un pensiero nuovo per la città" - La coalizione civica di Azione, Appello per Lecco, gruppo Per Lecco e Insieme presenta il suo candidato sindaco: "Supereremo il bipolarismo con un progetto partecipato" ... Scrive leccotoday.it
LECCO 2026, I CENTRISTI SOSTENGONO LA CANDIDATURA DI MAURO FUMAGALLI - I gruppi politici, associazioni e i cittadini che negli ultimi mesi hanno avviato un percorso partecipato (tuttora aperto all’ingresso di altre realtà) di approfondimento attorno ad alcuni temi crucia ... Riporta lecconews.news
Elezioni comunali a Lecco: quattro candidati per una poltrona (da sindaco) - Dopo la ricandidatura del sindaco uscente di centrosinistra Mauro Gattinoni, di Filippo Bo ... Da msn.com