elezioni a lecco quattro candidati per una poltrona

In quattro per una poltrona. È la poltrona del sindaco di Lecco, a cui, per ora, ambiscono quattro candidati. Dopo la ricandidatura del sindaco uscente di centrosinistra Mauro Gattinoni, di Filippo Boscagli per FdI, del leghista Carlo Piazza, i centristi del terzo polo ieri hanno ufficializzato il loro candidato. È Mauro Fumagalli, pensionato di 66 anni, ex direttore dell’Espe di Lecco, l’Ente unico paritetico per la formazione e la sicurezza edilizia, impegnato in vari ambiti del volontariato sociale. È il candidato di quattro gruppi, alternativi ai due principali schieramenti di centrodestra e centrosinistra: Appello per Lecco, Azione, Per Lecco e Insieme, i cosiddetti centristi o terzo polo appunto, al momento quarto, poiché nel centrodestra ci sono ancora due candidati, uno della Lega e l’altro di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

