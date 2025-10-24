Elezioni 2026 a Faenza prove di unione nel centrodestra | Il candidato sindaco? Imprenditore o libero professionista

Muove i primi passi il centrodestra faentino nella costruzione di una proposta condivisa per presentarsi uniti alle elezioni amministrative che si terranno nella primavera 2026, mentre nel frattempo si scatena il toto-nomi sui possibili candidati. Si è svolta nella giornata di ieri una riunione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

