Elementa | a grande richiesta una data extra per le passeggiate meditative d’autunno
A grande richiesta torna “Elementa – Percorsi d’autunno”, il progetto di passeggiate meditative ideato e curato da Beniamino Biondi per il Parco archeologico Valle dei Templi e CoopCulture. Dopo il successo del primo incontro, domenica 26 ottobre alle 15.30 verrà proposta una nuova data dedicata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
