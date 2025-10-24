Eintracht Francoforte-St Pauli sabato 25 ottobre 2025 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Seconda imbarcata in 3 gare per l’Eintracht Francoforte che ne prende 5 in casa dal Liverpool e adesso contro il St. Pauli deve senza mezzi termini vincere per invertire il trend. Gli Adler si erano illusi con il gol del rientrante Kristensen, poi la squadra di Slot ha ritrovato il gioco dei giorni migliori ed è stata notte fonda: 3 gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Eintracht Francoforte-St. Pauli (sabato 25 ottobre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Bruttissimo striscione dei tifosi dell'Eintracht Francoforte che prendono di mira i napoletani ed il Ministro Piantedosi a poco più di una settimana dalla prossima sfida di Champions al Maradona - facebook.com Vai su Facebook

Ancora striscioni vergognosi contro Napoli ed il ministro Piantedosi allo stadio di Francoforte. Questo è stato esposto ieri durante Eintracht Francoforte-Liverpool di Champions League. $ForzaNapoliSempre - X Vai su X

Pronostico Eintracht Francoforte vs FC St. Pauli – 25 Ottobre 2025 - Al Deutsche Bank Park, il 25 Ottobre 2025 alle ore 15:30, l’Eintracht Francoforte ospita il FC St. Si legge su news-sports.it

Bundesliga, il Francoforte si salva: St.Pauli rimontato, all-in con il Friburgo per la Champions - Già a conoscenza del risultato del Borussia Dortmund a Leverkusen (poker dei gialloneri sulle Aspirine), l'Eintracht Francoforte ha iniziato la partita contro il St. Segnala tuttomercatoweb.com

Pari show tra Friburgo e Francoforte, vince l’Hoffenheim - 2 Hanno provato a seminarsi vicendevolment ma, alla fine, si sono dovute accontentare della divisione della posta. Da msn.com