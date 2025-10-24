Eintracht Francoforte–St Pauli | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30 Stadio: Deutsche Bank Park (Francoforte) – Bundesliga, 8ª giornata L’Eintracht cerca un colpo davanti al proprio pubblico per rilanciare la corsa europea. Il St. Pauli, reduce da settimane complicate, punta a interrompere la serie negativa con una prova di compattezza e cinismo. Stato di forma. Eintracht: andamento a strappi, con produzione offensiva discreta ma qualche crepa dietro. In casa alterna prove autoritarie a passaggi a vuoto nei finali: gestione dell’inerzia e delle seconde palle è il tema.. St. Pauli: fase di flessione, pochi gol fatti e difficoltà a creare occasioni pulite. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

