efficienza degli impianti elettrici domestici

L' impianto elettrico è il protagonista silenzioso della vita domestica. Come il sistema circolatorio del corpo umano, lavora incessantemente nell'ombra, ma la sua salute è determinante per il benessere dell'intera abitazione. Spesso la sua importanza viene data per scontata, finché un guasto o una bolletta anomala non ne rivelano le criticità. Parlare di efficienza, in questo contesto, significa andare oltre il semplice concetto di funzionamento; significa valutare la capacità dell'impianto di trasportare energia senza sprechi, in modo intelligente e sicuro. Promuovere soluzioni economiche per la luce a casa non può prescindere da una riflessione sulla qualità dell'infrastruttura che quell'energia la distribuisce in ogni stanza.

