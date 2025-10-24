Efficientamento energetico oltre 14 milioni di euro per 61 imprese

Genovatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sessantuno imprese sono pronte a investire 14,4 milioni di euro in efficientamento energetico grazie a Regione Liguria". A dirlo sono l'assessore regionale all'Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.La misura, rientrante nell'azione 2.1.2 del Pr. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

efficientamento energetico oltre 14Efficientamento energetico, oltre 14 milioni di euro per 61 imprese - "Proseguiremo su questa strada già dal prossimo futuro, con nuove opportunità per le imprese in ambito di rinnovabili con la misura che aprirà il 27 novembre", spiegano gli assessori Ripamonti e Piana ... Come scrive msn.com

efficientamento energetico oltre 14Piscina Marconia,ok a progetto riqualificazione e efficientamento energetico - Le notizie che giungono a margine dell’incontro svoltosi oggi a Roma tra i sindacati e l’ATI, subentrante a Smart Paper nella gestione dell’appalto Enel Energia, destano forte preoccupazione e ... Segnala lasiritide.it

Piano di efficientamento energetico. Il paese ’vivrà’ di nuova luce: "Risparmio di oltre il 50 per cento" - Per Pitigliano è iniziato un nuovo percorso, quello che vede l’efficientamento energico come traguardo finale. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Efficientamento Energetico Oltre 14