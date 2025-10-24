Efficientamento energetico oltre 14 milioni di euro per 61 imprese

"Sessantuno imprese sono pronte a investire 14,4 milioni di euro in efficientamento energetico grazie a Regione Liguria". A dirlo sono l'assessore regionale all'Energia Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.La misura, rientrante nell'azione 2.1.2 del Pr. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

