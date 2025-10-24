Edwards travolgente Pajola è ovunque | una grande Virtus sbrana il Panathinaikos
Lo stop interno con Cremona in campionato è un brutto ricordo: dopo Real Madrid e Monaco contro le V nere cadono anche i greci, penalizzati dalle assenze. Finisce 92-75. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
EDWARDS DA RECORD!! La stella della Virtus Bologna diventa il PRIMO giocatore nella storia di EuroLeague a segnare 36 punti in meno di 27 minuti. #pianetabasket #virtusbologna - facebook.com Vai su Facebook
