Educazione sistemica alle relazioni e alla parità di genere il progetto INDIRE che fornirà ai docenti materiali didattici per docenti e studenti
INDIRE è al lavoro su un nuovo progetto nazionale, richiesto dal Ministro Valditara, per promuovere un’educazione sistemica alle relazioni e alla parità di genere. Il progetto è operativo da alcune settimane e coinvolge anche realtà esterne — associazioni e organizzazioni — che da tempo lavorano su questi temi. A dirlo ad Orizzonte Scuola, il Presidente Francesco Manfredi L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Tra poche settimane potrebbe arrivare la nuova versione del framework DigComp, la 3.0. Tra le novità anche l’integrazione sistemica dell’AI literacy. Se ne parlerà il 22 ottobre (ore 13:15) in un imperdibile convegno a Didacta Italia – Edizione Trentino, prom - facebook.com Vai su Facebook