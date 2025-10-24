Educazione sistemica alle relazioni e alla parità di genere il progetto INDIRE che fornirà ai docenti materiali didattici per docenti e studenti

Orizzontescuola.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

INDIRE è al lavoro su un nuovo progetto nazionale, richiesto dal Ministro Valditara, per promuovere un’educazione sistemica alle relazioni e alla parità di genere. Il progetto è operativo da alcune settimane e coinvolge anche realtà esterne — associazioni e organizzazioni — che da tempo lavorano su questi temi. A dirlo ad Orizzonte Scuola, il Presidente Francesco Manfredi L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Educazione Sistemica Relazioni Parit224