Educazione il Pullman Azzurro della Polizia ha fatto tappa all’IC 9 di Modena

Il 16 ottobre, una giornata speciale ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo 9 di Modena, dove il Pullman Azzurro della Polizia di Stato ha fatto tappa per un evento di grande valore educativo. L'iniziativa, che ha coinvolto studenti e docenti, ha avuto come tema centrale la sicurezza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it