Edison Monti | I soci francesi valutano l' apertura del capitale sul tavolo anche l' ipotesi di un ritorno in borsa a Piazza Affari; confermate anticipazioni del GdI

24 ott 2025

L'ipotesi di una riapertura del capitale potrebbe riportare Edison sul listino di Piazza Affari, con una valutazione tra i 10 e i 12 miliardi di euro; l'obiettivo è di rafforzare l'autonomia della società rispetto ai soci francesi di Edf Edison meno francese e più autonoma. Le parole dell'Amm. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

