Edison Monti annuncia | I soci francesi valutano l' apertura del capitale sul tavolo anche l' ipotesi di un ritorno in borsa a Piazza Affari
L'ipotesi di una riapertura del capitale potrebbe riportare Edison sul listino di Piazza Affari, con una valutazione stimata intorno ai 10 miliardi di euro e l'obiettivo di rafforzare l'autonomia della società rispetto ai soci francesi di Edf Sembra farsi sempre più concreta l’ipotesi di un f. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Così a Radiocor Nicola Monti, ad di Edison, a margine dell'evento “Green Talk: l'Energia Interconnessa”. ? Per saperne di più: https://tinyurl.com/ycyftn59 #NicolaMonti #Edison #Radiocor - X Vai su X
#Jesi, la Provincia rigetta il progetto per la piattaforma rifiuti Edison alla Zipa - facebook.com Vai su Facebook
Edison, il ceo Monti conferma che i soci francesi stanno valutando di aprire il capitale - L’ad, a margine dell’assemblea di Assolombarda, afferma: pronti a qualsiasi decisione, anche a entrare in Borsa ... milanofinanza.it scrive
Edison, gli advisor Imi e Lazard al lavoro: prima opzione, il ritorno su Piazza Affari - In base a valutazioni di fonti di mercato, il valore complessivo di Edison si attes ... Scrive msn.com
Edison: Monti, Ipo? pronti a rispondere a qualunque necessita' azionista - 'L'apertura al capitale si puo' fare in modi diversi: la quotazione o trovare un partner con cui condividere il cammino e la governance. Da borsaitaliana.it