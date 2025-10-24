Ecuador tentativo di avvelenamento a presidente Noboa con cioccolatini e marmellata | Alta concentrazione di 3 sostanze chimiche

24 ott 2025

Il presidente, 37 anni, ha ribadito che la presenza di sostanze tossiche “altamente concentrate” nei dolci “non poteva essere accidentale”, aggiungendo che “le sostanze tossiche non potevano provenire dai prodotti stessi o dalle loro confezioni” Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

ecuador tentativo di avvelenamento a presidente noboa con cioccolatini e marmellata alta concentrazione di 3 sostanze chimiche

© Ilgiornaleditalia.it - Ecuador, tentativo di avvelenamento a presidente Noboa con cioccolatini e marmellata: “Alta concentrazione di 3 sostanze chimiche”

