Ecuador tentativo di avvelenamento a presidente Noboa con cioccolatini e marmellata | Alta concentrazione di 3 sostanze chimiche

Il presidente, 37 anni, ha ribadito che la presenza di sostanze tossiche “altamente concentrate” nei dolci “non poteva essere accidentale”, aggiungendo che “le sostanze tossiche non potevano provenire dai prodotti stessi o dalle loro confezioni” Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ecuador, tentativo di avvelenamento a presidente Noboa con cioccolatini e marmellata: “Alta concentrazione di 3 sostanze chimiche”

#Ecuador | 22º giorno di #ParoNacional2025. Ieri dopo il corteo di Quito che ha subito la repressione della polizia, i militari hanno circondato l'università centrale in un evidente tentativo di intimidazione.

Nel corso dell'amichevole tra #USA ed #Ecuador , il terzino sinistro del #Milan è uscito al minuto 44' a causa di un infortunio alla caviglia sinistra Si tratterebbe di una slogatura dovuta a un contrasto nel tentativo di arginare l'ex Juve #TimothyWeah.

Presidente Ecuador, 'hanno tentato di avvelenarmi' - Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pubblico.

L'auto su cui viaggiava il presidente dell'Ecuador è stata presa a sassate - Martedì mattina un'auto con a bordo il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, è stata presa a sassate da un gruppo di persone.

Il video dell'attacco al veicolo su cui viaggiava il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa - Lo scorso 7 ottobre l'auto del presidente dell'Ecuador Daniel Noboa è stata attaccata da un gruppo di manifestanti in una città nel sud del Paese.