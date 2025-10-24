Ecuador il presidente Noboa | Hanno tentato di avvelenarmi

"Abbiamo sporto denuncia, abbiamo presentato le prove sulla concentrazione delle tre sostanze chimiche", ha affermato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ecuador, il presidente Noboa: "Hanno tentato di avvelenarmi"

Presidente Ecuador, 'hanno tentato di avvelenarmi' - Il presidente ecuadoriano Daniel Noboa ha dichiarato di essere stato vittima di un tentativo di avvelenamento con cioccolatini e marmellata, ricevuti durante un evento pub ... Riporta msn.com

Ecuador, spari contro l'auto del presidente Daniel Noboa: il mezzo circondato da 500 persone - Secondo la ministra dell’Ambiente e dell’Energia, Inés Manzano, una folla di circa 500 persone ha circondato e colpito con pietre l’auto del presidente, che avrebbe riportato anche segni di proiettili ... Segnala tg.la7.it

Cosa succede in Ecuador e perché le proteste delle comunità indigene sono state represse nel sangue - La cancellazione dei sussidi al diesel ha causato profonde proteste antigovernative in Ecuador, guidate dalle comunità indigene. Come scrive wired.it