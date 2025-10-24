Ecco perché Diouf e Luis Henrique non giocano | Chivu ha svelato il motivo in conferenza

Oggi conferenza stampa della vigilia ad Appiano Gentile in vista della sfida scudetto di domani sera alle 18 al Maradona contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro ha presentato la gara dinnanzi ai giornalisti e oltre a parlare di domani ha avuto modo di soffermarsi anche su chi sta giocando meno in questo inizio stagione e sul perché del minore impiego. Si intendeva chiaramente Diouf e Luis Henrique. I due arrivati la scorsa estate anche pagando un bel po’ di soldi ad oggi hanno giocato pochissimo e sono molto indietro nelle gerarchie del mister. Diouf in particolare si è visto pochissimo. Chivu ha chiarito in conferenza perché i due vengono impiegati poco. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

