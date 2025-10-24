Ecco le liste a sostegno di Manildo | tutti i nomi per Venezia

Sono state depositate oggi le liste elettorali in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre. Giovanni Manildo, il candidato del centrosinistra, si presenta sostenuto da sette liste diverse: il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Volt, le Civiche Venete. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

