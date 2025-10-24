Ecco la scuola dei sogni Riparte il cantiere fermo da cinque anni | E il conto? Raddoppia

Ilgiorno.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vaprio riparte il cantiere della scuola dei sogni firmata Inail fermo da cinque anni: il conto è quasi raddoppiato, da 7 milioni a poco meno di 12, il ministero dell’Istruzione salva il Comune, e il pesante canone di locazione "300mila euro l’anno per 30 anni" previsto dal vecchio accordo sarà pagato direttamente da Roma. A carico dell’amministrazione resta il 50% dell’imposta di registro, più l’adeguamento Istat del contratto, "legato anche all’andamento dell’economia". Doppio brindisi per il sindaco Marco Galli. "Gli esborsi sono decisamente più abbordabili – aggiunge – così i futuri amministratori avranno le mani libere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

