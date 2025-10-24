Ecco come si scrive una lettera d' amore

A luglio abbiamo festeggiato i 50 anni di matrimonio: un’avventura straordinaria vissuta con mia moglie. Due figli quattro nipoti che ci adorano tante soddisfazioni, momenti difficili (operazione al seno, chemio, radio) sempre affrontati insieme. I momenti più belli il raccontarsi prima di dormire quella che è stata la nostra giornata e il risveglio con lei vicino e confesso, troppo raramente, preparare il caffè per lei ancora a letto. Certo quando la bacio non sento le campane ma le posso ancora vedere nei suoi occhi che le rughe riescono ad abbellire. Il ritorno quando possibile nel nostro Trentino in una casa colonica nel bosco svegliandosi con il rumore dell’acqua nella fontana e il canto degli uccelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

