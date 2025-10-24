Ecco come sarà il nuovo circolo Maggioni

Il futuro del Circolo Tennis Maggioni prende finalmente forma anche visivamente, grazie ai rendering del progetto di riqualificazione che prefigurano un impianto moderno, funzionale e aperto alla città. Rendering che saranno al centro dell’incontro tra Circolo e amministrazione che si terrà entro fine mese. Le immagini mostrano un complesso sportivo completamente ripensato, capace di coniugare tradizione tennistica e nuova fruibilità. Al centro resta il campo principale in terra rossa, affiancato da un’area verde di accoglienza e da spazi dedicati al relax e alla socialità. Sulla fascia che costeggia viale Marinai d’Italia, il progetto prevede l’inserimento di due ulteriori campi da padel che saranno collegati al corpo centrale dell’impianto, dove trovano posto la nuova club house, un bar-ristorante panoramico e aree multifunzionali per eventi, incontri e attività didattiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

