Ecco come indossare la giacca di pelle che domina le tendenze della stagione autunnale
Che il blouson di pelle sia la giacca più affascinante in circolazione quest’autunno è fuori discussione. Lo abbiamo visto trionfare in passerella e adesso ha invaso anche le strade con il suo fascino d’altri tempi. Perfetto ibrido tra una biker jacket, un bomber di pelle e un giaccone da uomo, con la sua linea blusante è tornato alla ribalta più forte che mai. Ed è proprio dallo street style che arrivano le idee outfit più interessanti per renderlo protagonista. Non bisogna infatti pensare che il solo modo di abbinarlo sia con un paio di jeans. Dando un’occhiata in giro si nota quanto questo capo sorprenda con la sua versatilità e con tantissime possibilità in fatto di accostamenti nuovi e inaspettati. 🔗 Leggi su Amica.it
