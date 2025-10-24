Ecchime il tributo di Piotta a Pier Paolo Pasolini con Davide Toffolo

Nel cinquantesimo anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini (2 novembre 1975), Piotta pubblica “Ecchime”, un singolo che rende omaggio a uno degli intellettuali più influenti del Novecento. Il brano esce venerdì 24 ottobre su tutte le piattaforme digitali per La Grande Onda e vede la partecipazione di Davide Toffolo — voce e fondatore dei Tre Allegri Ragazzi Morti, autore di una graphic novel tradotta in cinque lingue dedicata alla parola e al pensiero pasoliniani. Radici comuni tra Friuli e Roma Est. A legare Piotta a Pasolini non c’è solo l’ascendenza friulana — i nonni paterni del rapper romano provengono da Teor–Rivignano (UD), mentre la madre di Pasolini era di Casarsa della Delizia (PN) — ma soprattutto il rapporto viscerale con Roma Est. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Ecchime”, il tributo di Piotta a Pier Paolo Pasolini con Davide Toffolo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Piotta: da domani il singolo “Ecchime” con Davide Toffolo, omaggio a Pasolini - Piotta, in collaborazione con Davide Toffolo, pubblica domani "Ecchime", il nuovo singolo che omaggia Pier Paolo Pasolini. Segnala spettakolo.it

Piotta celebra Pier Paolo Pasolini con il brano 'Ecchime' - Un omaggio che unisce le radici friulane e l’amore per Roma Est, con sonorità elettroniche e citazioni pasoliniane. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Piotta e Toffolo omaggiano Pasolini nel 50°anniversario della sua morte - "Ecchime" è il singolo di Piotta e Davide Toffolo, in uscita venerdì 24 ottobre, che omaggia Pier Paolo Pasolini a 50 anni dalla sua morte. Riporta msn.com