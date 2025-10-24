Eccellenza | domenica al Fedini una partita fondamentale per la formazione di Calderini Sangio la Colligiana nel mirino Manes e compagni per il riscatto
SAN GIOVANNI A oltre sette anni di distanza Sangiovannese e Colligiana si ritroveranno di fronte questa domenica al Virgilio Fedini. L’ultimo precedente tra le due formazioni, infatti, è datato 29 aprile del 2018 e fu una gara che tutti gli sportivi del Marzocco non possono assolutamente dimenticare dato che l’1-0 col quale si concluse la disputa, merito di una splendida punizione di Francesco Disanto in apertura di ripresa, permise all’allora gruppo di Agostino Iacobelli di staccare il pass per i play-off di serie D poi giocati due settimane dopo a Imola. Allo stesso tempo la formazione senese retrocedette in Eccellenza, in una sorta di rivincita dello spareggio giocato in Valdelsa un anno prima che condannò alla discesa nei campionati regionali la Sangiovannese di Mario Palazzi e bomber Alessandro Morbidelli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
