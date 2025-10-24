Ebrei pacifisti contro tour soldato Idf Adi Karni in scuole ebraiche Roma e Milano | Sconcertati perversione totale della missione educativa
Le reti ebraiche pacifiste Maiindifferenti – Voci ebraiche per la pace e Laboratorio ebraico antirazzista denunciano l’invito rivolto al soldato israeliano Adi Karni, protagonista di un tour “educativo” nelle scuole ebraiche di Roma e Milano Ebrei pacifisti contro il tour del soldato dell’Idf. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Pacifisti? No, “violentisti”. Continua la guerriglia dei pacifisti anche a Pace fatta. La Salis incolpa il capitalismo per la strage di carabinieri e i grillini evaporano (ancora) - facebook.com Vai su Facebook
“Propaganda di guerra in aula”: la protesta degli ebrei pacifisti contro il tour del militare dell’Idf nelle scuole - Le reti Maiindifferenti e L3a denunciano il tour nelle scuole ebraiche di un soldato dell'Idf che sui social sfoggia le sue foto in tuta mimetica e mitragliatrice ... Si legge su ilfattoquotidiano.it