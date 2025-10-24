Ebenezer | A Christmas Carol Johnny Depp protagonista del nuovo film da Il Canto di Natale di Dickens

Comingsoon.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Johnny Depp sarebbe stato scelto come protagonista del prossimo adattamento cinematografico del Canto di Natale di Charles Dickens intitolato Ebenezer: A Christmas Carol. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

