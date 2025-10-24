EA si allea con Stability AI | sviluppo dei videogiochi più veloce
Electronic Arts imbocca una rotta netta sull’intelligenza artificiale: l’accordo con Stability AI porta nuovi modelli e strumenti dentro i team di sviluppo, con l’ambizione di accelerare i processi senza snaturare la mano creativa. Un passaggio che promette iterazioni più veloci, prototipi più ricchi e una regia umana che resti il baricentro di ogni scelta. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
? *FUNCTIONAL STRENGTH & STABILITY* Si Parte!!!! Dal 28 ottobre – ogni martedì dalle 20.30 alle 21.30 4 Fun Sports Academy Un corso pensato per chi fa sport (corsa, sci, calcio, tennis, padel…) e per chi vuole rimettersi in forma in modo sano - facebook.com Vai su Facebook
EA collaborerà con Stability per realizzare giochi con l'IA - EA collabora con Stability AI per sviluppare strumenti e processi che potrebbero migliorare lo sviluppo dei videogiochi. Segnala msn.com
Electronic Arts si allea con Stability AI: l'IA come strumento per 'reimmaginare lo sviluppo' - La nuova partnership strategica con Stability AI darà a EA l'opportunità di 'reimmaginare lo sviluppo dei videogiochi' con avanzati strumenti IA Per uno strano scherzo del destino, nella giornata domi ... Riporta msn.com