EA si allea con Stability AI | sviluppo dei videogiochi più veloce

24 ott 2025

Electronic Arts imbocca una rotta netta sull’intelligenza artificiale: l’accordo con Stability AI porta nuovi modelli e strumenti dentro i team di sviluppo, con l’ambizione di accelerare i processi senza snaturare la mano creativa. Un passaggio che promette iterazioni più veloci, prototipi più ricchi e una regia umana che resti il baricentro di ogni scelta. Una . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

