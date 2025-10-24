EA FC 26 Ultimate Scream Come Ricevono I Boost Le Carte Speciali Di Halloween
Electronic Arts con un comunicato ha divulgato tutti i dettagli ufficiali della promo Ultimate Scream in arrivo nella popolare modalità FUT di EA FC 26. Di seguito è possibile consultare tutti i contenuti che saranno rilasciati nell’evento in questione che avrà inizio alle 19:00 del 24 ottobre e durerà per le prossime due settimane. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Un grande classico torna a far tremare i campi da gioco: Ultimate Scream risorge in EA FC 26! Festeggia il lato nascosto di alcune delle più grandi stelle del calcio con cambi di ruolo e molto altro ancora. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La promo di Halloween denominata Ultimate Scream torna in FUT dopo 6 anni di assenza! Ecco le prime carte ufficiali dei TOP player presenti nel team 1! L'evento durerà due settimane e vedremo le prime SCR ed evoluzioni con Playstyle +. Fra le migliori sfi - facebook.com Vai su Facebook
DI NATALE ULTIMATE SCREAM OFFICIAL CARD Next? Vai su X
FC 26 v1.1.0 UFFICIALE: La Patch Definitiva per Difesa, Dribbling e Ultimate Team! Ecco cosa cambia - 0 di FC 26 introduce un pacchetto di modifiche sostanziali, frutto diretto del feedback dei giocatori, toccando ... Riporta imiglioridififa.com
FC 26, migliaia di crediti persi con l’ultimo aggiornamento: il motivo - Sembra cambiato completamente FC 26, con molti utenti che hanno lamentato un cambio drastico per la modalità Ultimate Team del gioco stesso. Secondo games4all.it
EA Sports FC 26 app: data di rilascio e come iniziare in anticipo con Ultimate Team - L'app web EA Sports FC 26 dovrebbe essere disponibile a metà settembre 2025, prima del rilascio ufficiale del gioco. Riporta goal.com