ea fc 26 ultimate scream come ricevono i boost le carte speciali di halloween

Electronic Arts con un comunicato ha divulgato tutti i dettagli ufficiali della promo Ultimate Scream in arrivo nella popolare modalità FUT di EA FC 26. Di seguito è possibile consultare tutti i contenuti che saranno rilasciati nell'evento in questione che avrà inizio alle 19:00 del 24 ottobre e durerà per le prossime due settimane. Un grande classico torna a far tremare i campi da gioco: Ultimate Scream risorge in EA FC 26! Festeggia il lato nascosto di alcune delle più grandi stelle del calcio con cambi di ruolo e molto altro ancora.

