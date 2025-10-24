N on solo talento e grinta sul campo da tennis: Jasmine Paolini si prepara a vivere un’emozione speciale, questa volta lontano dalle racchette. La tennista azzurra, ormai punto di riferimento del tennis internazionale, ha annunciato con orgoglio sul proprio profilo Instagram che sarà una delle tedofore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Jasmine Paolini vince anche il doppio con Errani: è nella leggenda degli Internazionali d’Italia X Jasmine Paolini tedofora: «Un onore incredibile». Con un post pieno di entusiasmo, Paolini ha condiviso la notizia con i suoi fan: «Sono onorata di essere una delle tedofore alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È un riconoscimento che va oltre il merito. Paolini rappresenta lo spirito dello sport italiano. Determinata, autentica e capace di ispirare, la sua storia ad essere un inno alla diversità come ricchezza