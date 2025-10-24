È Roma il nodo strategico della partnership Ue-Egitto

Il primo novembre, la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, sarà in Egitto. La prima leader europea a visitare Il Cairo dopo il primo vertice Ue–Egitto, che questa settimana ha segnato una nuova fase del rapporto tra Bruxelles e il più popoloso Paese del mondo arabo. Una fonte europea definisce quella che è che la visita del presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha fatto fra gli uffici dell’Unione “l’avvio formale di una cooperazione strutturata, finanziariamente solida e politicamente rilevante, che conferma l’Egitto di al-Sisi come il partner più stabile della sponda sud del Mediterraneo”. 🔗 Leggi su Formiche.net

