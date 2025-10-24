È possibile vendere casa con diritto di abitazione?
Una casa da vendere, l’immobile è pronto, ma qualcuno continua a viverci con un diritto di abitazione. Un genitore rimasto vedovo, un ex coniuge tutelato dal diritto di abitazione, un acquirente incerto se procedere. Si può davvero vendere in questi casi? Mio padre ha il diritto di abitazione: posso vendere lo stesso la casa?. Sì, la casa gravata da un diritto di abitazione può essere venduta, ma quel diritto non si estingue, resta “attaccato” all’immobile e vincola il nuovo proprietario. “ Chi acquista non è libero di usare l’abitazione, perché l’avente diritto, ad esempio un genitore superstite, conserva la facoltà di viverci fino alla morte o alla rinuncia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
