È morto l' imprenditore Nerino Grassi | guidava un impero da 150 milioni di euro

24 ott 2025

È morto Nerino Grassi, imprenditore tra i più iconici del settore calzaturiero italiano: aveva 94 anni. La sua avventura imprenditoriale è cominciata nel 1966 a Castiglione delle Stiviere, a pochi passi dalla provincia di Brescia: tantissimi i bresciani che hanno lavorato per lui in questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

