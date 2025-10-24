È morto l' imprenditore Nerino Grassi | guidava un impero da 150 milioni di euro

È morto Nerino Grassi, imprenditore tra i più iconici del settore calzaturiero italiano: aveva 94 anni. La sua avventura imprenditoriale è cominciata nel 1966 a Castiglione delle Stiviere, a pochi passi dalla provincia di Brescia: tantissimi i bresciani che hanno lavorato per lui in questi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

