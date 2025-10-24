È morto il 71enne investito in via Borsa

Purtroppo le ferite riportate erano troppo gravi. È morto l’uomo di 71 anni che mercoledì sera era stato investito a Monza, in via Borsa. L’uomo era stato  trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza e ricoverato in Neurorianimazione. Ma nella mattinata di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

