È morto Giorgio Zenoni una vita per l’architettura e per la città

Con Giorgio Zenoni se ne va una delle figure più limpide e rigorose dell'architettura bergamasca e italiana. Architetto, intellettuale, uomo di misura e di idee forti, era nato a Genova nel 1935 e si era formato a Bruxelles all'École Supérieure d'Architecture Saint-Luc. Laureatosi nel 1959, nello stesso anno era stato chiamato da Franco Albini per collaborare alla progettazione esecutiva e alla direzione artistica della Rinascente di piazza Fiume a Roma. Di Albini fu allievo e, in un certo senso, erede morale: ne raccolse la lezione di rigore, di chiarezza costruttiva, di sobrietà come forma di etica professionale.

