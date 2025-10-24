È morto Gigi Martini l’attore aveva 31 anni e parlò della sua malattia sui social

Nicolas Luigi Martini, conosciuto come Gigi Martini dai suoi amici e follower, è morto a Roma all’età di 31 anni a causa di un astrocitoma anaplastico, una forma di tumore al cervello. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa attraverso i social dai T he CereBros, il gruppo comico con il quale collaborava da tempo e che ha voluto ricordarlo con grande affetto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The CereBros (@thecerebros) Gli ultimi video di Gigi su Instagram risalgono a giugno, quando ha compiuto 31 anni e ha approfittato della giornata mondiale del tumore al cervello per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - È morto Gigi Martini, l’attore aveva 31 anni e parlò della sua malattia sui social

