È morta Isabelle Tate giovane attrice di 911 | Nashville
Isabelle Tate, giovane attrice americana nota per aver recitato nell’episodio pilota di 911: Nashville, è morta a soli 23 anni. A darne notizia la McCray Agency, che la rappresentava durante la sua carriera artistica. Il decesso è dovuto alle complicazioni per la sindrome di Charcot-Marie-Tooth, neuropatia periferica ereditaria molto rara che colpisce i nervi motori, i muscoli e le ossa. «Siamo devastati nel condividere la sua scomparsa», ha scritto su Instagram Kim McCray, fondatore dell’agenzia. «Conosco Izzy da quando era adolescente e recentemente era tornata a recitare. Si era divertita molto. 🔗 Leggi su Lettera43.it
