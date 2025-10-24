È morta a 23 anni l' attrice Isabelle Izzy Tate
È morta a 23 anni Isabelle 'Izzy' Tate, attrice americana conosciuta per il suo ruolo nel pilot della nuova serie '9-1-1: Nashville', spin-off del popolare franchise televisivo di Ryan Murphy, '9-1-1'. La notizia è stata confermata dalla McCray Agency di Nashville che rappresentava la giovane. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
È morta il 15 ottobre nella sua casa di Sherman Oaks, California a 86 anni. Ne dà notizia il New York Times - facebook.com Vai su Facebook
Sono giorni che ripenso alla storia dell’ex maestra novantenne trovata morta in casa. Pare che l’ultimo segno di vita sociale risalga al 2016, anno in cui presumibilmente è morta. Nessuno l’ha cercata fino a due anni fa quando le società di luce, acqua e gas h - X Vai su X
Frontale tra auto, muore ragazza di 23 anni, altri 4 feriti - Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte di una ragazza di 23 anni. Riporta ansa.it