È morta a 23 anni l' attrice Isabelle Izzy Tate

Today.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta a 23 anni Isabelle 'Izzy' Tate, attrice americana conosciuta per il suo ruolo nel pilot della nuova serie '9-1-1: Nashville', spin-off del popolare franchise televisivo di Ryan Murphy, '9-1-1'. La notizia è stata confermata dalla McCray Agency di Nashville che rappresentava la giovane. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

200 morta 23 anniFrontale tra auto, muore ragazza di 23 anni, altri 4 feriti - Attorno alle 2,30 della notte scorsa un incidente stradale ha causato la morte di una ragazza di 23 anni. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Morta 23 Anni