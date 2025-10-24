E’ l’ora del tartufo bianco pregiato Sant’Angelo in Vado parte la Mostra
La più grande ricchezza che Sant’Angelo in Vado abbia e che non può essere delocalizzata è quella di essere custode dell’habitat del tartufo bianco pregiato: qui il fungo ipogeo trova terreno fertile, tanto da donare all’antica Tifernum Metaurense il titolo di “capitale estrattiva” del tartufo. Saranno questi i temi protagonisti dell’ultimo weekend della Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato. Si comincia domani alle 15,30 in piazza Umberto I con il convegno “I risultati della ricerca sul tartufo bianco: gestione sostenibile delle tartufaie, interazioni con piante e microrganismi e gli effetti dei cambiamenti climatici ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tartufo bianco per stupirvi in ricercate preparazioni di stagione. Lo sguardo di chef Moise la dice tutta! **** Via F. Denza, 35 - Roma 068079704 068075412 #RomanTaste #tartufobianco #AiPiani #FineDiningRoma #roff20 #romef - facebook.com Vai su Facebook
La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi di San Giovanni d’Asso scalda i motori, presentando il programma degli eventi che andranno in scena dall’8 e al 9 novembre e dal 14 al 16 novembre https://montalcinonews.com/2025/10/il-programma - X Vai su X
A Montopoli prima mostra mercato del tartufo bianco: svelato il programma - Tutto pronto per la prima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti Montopolesi in programma per il fine settimana del 25 e 26 ottobre. Si legge su gonews.it
Gusto protagonista a Ponte a Egola, torna la Sagra del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi - Ponte a Egola, frazione di San Miniato (PI), si prepara a un fine settimana all’insegna di gusto, profumi e sapori. Si legge su gonews.it
Salone del tartufo bianco pregiato. Tutto pronto, c’è anche la mascotte - Il maestro Carlo Paolo Granci ha realizzato “Bianca“, lagotto romagnolo durante la ricerca del prezioso tubero . Secondo msn.com