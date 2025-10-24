E’ l’ora del tartufo bianco pregiato Sant’Angelo in Vado parte la Mostra

La più grande ricchezza che Sant’Angelo in Vado abbia e che non può essere delocalizzata è quella di essere custode dell’habitat del tartufo bianco pregiato: qui il fungo ipogeo trova terreno fertile, tanto da donare all’antica Tifernum Metaurense il titolo di “capitale estrattiva” del tartufo. Saranno questi i temi protagonisti dell’ultimo weekend della Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato. Si comincia domani alle 15,30 in piazza Umberto I con il convegno “I risultati della ricerca sul tartufo bianco: gestione sostenibile delle tartufaie, interazioni con piante e microrganismi e gli effetti dei cambiamenti climatici ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

