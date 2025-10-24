È lei nel 2025 Denise Pipitone 21 anni dopo arriva la fotografia sbalorditiva

A ventuno anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, la madre  Piera Maggio  continua a cercare la verità e a rinnovare la speranza di poter riabbracciare la figlia. In un messaggio accorato diffuso sui social, la donna ha condiviso una nuova  simulazione fotografica che mostra come sarebbe Denise oggi, all’età di 25 anni. «Aiutateci a trovarla», scrive Piera, accompagnando la foto di una giovane donna dai tratti mediterranei, creata con sofisticate tecniche di ricostruzione digitale. La nuova simulazione e l’appello della madre. L’immagine, spiega la madre, è frutto di un lavoro accurato: «Questo “Age Progression” è stato realizzato da una professionista americana esperta del settore, che ha elaborato l’immagine di Denise con l’ausilio delle foto dei genitori, fondamentali per questo lavoro, e con le analisi tecniche corrette». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

