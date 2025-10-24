È lei nel 2025 Denise Pipitone 21 anni dopo arriva la fotografia sbalorditiva

Uno sguardo che sembra parlare, lineamenti familiari che commuovono e una speranza che, dopo ventun anni, non si è mai spenta. C’è un’immagine che nelle ultime ore sta facendo il giro del web, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa si nasconde dietro quell’incredibile fotografia? La storia di Denise Pipitone è una ferita ancora aperta nel cuore dell’Italia. Oggi, la mamma Piera Maggio torna a scuotere le coscienze con un gesto che riaccende la luce sulla sua battaglia: una foto che mostra come potrebbe essere la figlia oggi, a 25 anni. Un’immagine realizzata grazie alle tecnologie più avanzate e alla determinazione di una madre che non ha mai smesso di credere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

