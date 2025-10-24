I l mondo della moda piange Melanie Ward, stylist e talent scout britannica che ha scoperto Kate Moss, scomparsa dopo una battaglia contro il cancro a 59 anni. Ward ha lasciato un segno indelebile nell’industria fashion. La sua eredità va ben oltre le campagne e i red carpet: Melanie era una visionaria, capace di sperimentare, rompere le regole e mescolare eleganza e irriverenza. La sua morte è stata annunciata su Instagram dai familiari insieme a un ritratto firmato Inez & Vinoodh: «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Melanie dopo una breve lotta con il cancro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

È la stylist che ha lanciato Kate Moss e rivoluzionato la moda anni '90, pioniera del vintage e dell'upcycling