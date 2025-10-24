È la stylist che ha lanciato Kate Moss e rivoluzionato la moda anni ’90 pioniera del vintage e dell’upcycling
I l mondo della moda piange Melanie Ward, stylist e talent scout britannica che ha scoperto Kate Moss, scomparsa dopo una battaglia contro il cancro a 59 anni. Ward ha lasciato un segno indelebile nell'industria fashion. La sua eredità va ben oltre le campagne e i red carpet: Melanie era una visionaria, capace di sperimentare, rompere le regole e mescolare eleganza e irriverenza. La sua morte è stata annunciata su Instagram dai familiari insieme a un ritratto firmato Inez & Vinoodh: «È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della nostra amata Melanie dopo una breve lotta con il cancro.
Ci ha lasciati #MelanieWard, stylist e icona del grunge anni ’90, musa e collaboratrice di #HelmutLang. Dopo aver frequentato la London University e la Central Saint Martins, Melanie ha avuto un ruolo chiave nel definire l’estetica minimalista di numerosi bran - facebook.com Vai su Facebook
