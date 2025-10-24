Ci risiamo, ecco un esopianeta che potremmo chiamare Terra o super Terra perché potenzialmente abitabile. Peccato che GJ 251 c, sia a circa 18,2 anni luce di distanza nella costellazione dei Gemelli. Un viaggio così lungo da non permettere neanche di immaginare un contatto o una comunicazione o una futura colonizzazione. Però questa nuova scoperta astronomica ci fa pensare che sì, da qualche parte ci potrebbe vita. I dati dei telescopi di tutto il mondo. Un team internazionale di ricercatori, guidato da scienziati della Penn State University, ritiene che il pianeta abbia una massa circa quattro volte quella del nostro pianeta e con caratteristiche che potrebbero renderlo potenzialmente abitabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È la nostra migliore opportunità per trovare vita oltre la Terra”, scoperto un esopianeta potenzialmente abitabile