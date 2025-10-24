E' in uscita il libro di halloween firmato Salvatore Petrotto

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’uscita del singolo “Sento”, che ha ottenuto molte visualizzazioni e ottimi riscontri dal pubblico, Petrotto torna a sorprendere con un nuovo progetto dedicato ai più piccoli: “Halloween Creativo – Colora, Gioca e Crea la tua Maschera!”. Il libro celebra la magia e la fantasia di Halloween. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

