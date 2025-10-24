È il giorno del funerale di Pamela Genini uccisa dal compagno a Milano
È il giorno del funerale di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento la sera di martedì 14 ottobre a Milano. Venerdì mattina, a Strozza (Bergamo), sono in programma le esequie della giovane nel comune dove era cresciuta. Nella chiesa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
È il giorno del funerale di Pamela Genini, uccisa dal compagno a Milano - Il femminicidio lo scorso 14 ottobre nell'appartamento di via Iglesias dove la 29enne viveva. Scrive milanotoday.it
Pamela Genini, il giorno dell'addio: piano posteggi, chiesa senza tv e gli interventi solo al cimitero - 30 a Strozza i funerali della 29enne uccisa dieci giorni fa a Milano dal fidanzato violento Gianluca Soncin ... bergamo.corriere.it scrive
Pamela Genini: da domani la camera ardente, il funerale venerdì mattina. Oggi i primi interrogatori - Concesso il nulla osta al rilascio della salma della ragazza di Strozza assassinata una settimana fa Sarà celebrato venerdì il funerale di Pamela Genini, la ventinovenne di Strozza assassinata la scor ... Come scrive bergamo.corriere.it