È il giorno del funerale di Pamela Genini uccisa dal compagno a Milano

È il giorno del funerale di Pamela Genini, la 29enne uccisa a coltellate dal compagno Gianluca Soncin nel suo appartamento la sera di martedì 14 ottobre a Milano. Venerdì mattina, a Strozza (Bergamo), sono in programma le esequie della giovane nel comune dove era cresciuta. Nella chiesa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it