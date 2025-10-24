È il burgundy il colore di rossetto must-have per l’autunno 2025 | per labbra intense e sofisticate e un' aura magnetica

Iodonna.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ntramontabile, sofisticato e irresistibilmente sensuale, il rossetto burgundy, bordeaux o rosso scuro, torna a dominare le tendenze trucco dell’autunno 2025. Non solo un colore, ma una dichiarazione di stile: intenso e profondo, si adatta a ogni look e valorizza ogni tipo di carnagione, dalle più chiare alle più scure. Dalle passerelle ai social, le burgundy lips sono il nuovo simbolo di eleganza moderna:  un mix perfetto di grinta e raffinatezza. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Burgundy lips: la tendenza labbra bordeaux per l’autunno 2025. « Il burgundy si conferma un colore senza tempo, capace di dominare le passerelle e di imporsi anche nel make up come dettaglio imprescindibile di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

200 il burgundy il colore di rossetto must have per l8217autunno 2025 per labbra intense e sofisticate e un aura magnetica

© Iodonna.it - È il burgundy il colore di rossetto must-have per l’autunno 2025: per labbra intense e sofisticate, e un'aura magnetica

Altre letture consigliate

200 burgundy colore rossettoBurgundy lips: il rossetto bordeaux è il must have del trucco labbra d’autunno - have per l’autunno 2025: per labbra intense e sofisticate, e un'aura magnetica ... Lo riporta iodonna.it

200 burgundy colore rossettoBurgundy lips: il ritorno del rosso profondo che accende l’autunno - Il rossetto burgundy domina l’autunno 2025: una nuance intensa e sofisticata che unisce eleganza e fascino senza tempo. Da grazia.it

Make-up burgundy: il colore must-have per labbra, occhi e unghie autunnali - Il burgundy si afferma come il colore più ambito della stagione, conferendo un tocco di eleganza e sofisticazione a qualsiasi look. Riporta assodigitale.it

Cerca Video su questo argomento: 200 Burgundy Colore Rossetto