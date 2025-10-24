È il burgundy il colore di rossetto must-have per l’autunno 2025 | per labbra intense e sofisticate e un' aura magnetica

I ntramontabile, sofisticato e irresistibilmente sensuale, il rossetto burgundy, bordeaux o rosso scuro, torna a dominare le tendenze trucco dell’autunno 2025. Non solo un colore, ma una dichiarazione di stile: intenso e profondo, si adatta a ogni look e valorizza ogni tipo di carnagione, dalle più chiare alle più scure. Dalle passerelle ai social, le burgundy lips sono il nuovo simbolo di eleganza moderna: un mix perfetto di grinta e raffinatezza. Come scegliere il rossetto e valorizzare le labbra dopo i 40 X Burgundy lips: la tendenza labbra bordeaux per l’autunno 2025. « Il burgundy si conferma un colore senza tempo, capace di dominare le passerelle e di imporsi anche nel make up come dettaglio imprescindibile di stile. 🔗 Leggi su Iodonna.it

