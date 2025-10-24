E’ caccia ai nuovi parcheggi Un migliaio quelli disponibili

La fame di parcheggi che attanaglia la città e la politica. Venendo meno, in parte, alle promesse fatte in campagna elettorale, ossia puntare su una città sempre più green, l'amministrazione comunale cerca di applicare una rivoluzione della sosta, riuscendoci per ora solo in parte. Detto della situazione kafkiana che riguarda il San Martino, al momento le due novità che possono essere date per realizzabili, con le procedure già in atto, sono i due contenitori in pieno centro storico, Santa Palazia e via del Faro, entrambi prettamente dedicati ai residenti, ma ovviamente utilizzabili anche da visitatori e presi in affitto dai professionisti del centro.

