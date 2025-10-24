Dzeko Fiorentina a Vienna il bosniaco si è preso la scena con l’ennesima prestazione di livello Ora ha un obiettivo molto chiaro | ecco quale

Dzeko Fiorentina: il “Diamante bosniaco” torna a brillare sotto il cielo di Vienna. L’attaccante ora punta a convincere Pioli Trentanove anni, sette mesi e sei giorni, ma ancora la stessa fame di gol. Edin Dzeko continua a essere sinonimo di concretezza e carisma, e la sua ultima prova lo conferma pienamente. Nella serata piovosa di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Dzeko Fiorentina, a Vienna il bosniaco si è preso la scena con l’ennesima prestazione di livello. Ora ha un obiettivo molto chiaro: ecco quale

Approfondisci con queste news

Radio1 Rai. . #ConferenceLeague Netta vittoria della #Fiorentina che si impone per 3-0 in trasferta a Vienna contro il Rapid. Di Ndour, Dzeko e Gudmundsson le marcature. Il racconto della partita di @cristiano.piccinelli #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Dzeko chiede una Fiorentina a due punte, Pioli risponde: "Non è il momento ma sa dov'è il mio ufficio" - X Vai su X

Dzeko-Pioli, scintille sul modulo: “Meglio con due punte”. La replica: “Se vuole, sa dov’è il mio ufficio” - Fanno discutere le dichiarazioni di Dzeko e Pioli dopo la vittoria della Fiorentina a Vienna: al centro della discussione il sistema di gioco e le scelte ... Segnala fanpage.it

Fanno discutere le dichiarazioni nel dopo gara dell'attaccante bosniaco e del tecnico viola: al centro del dibattito il sistema di gioco e le scelte in attacco - Fanno discutere le dichiarazioni nel dopo gara dell'attaccante bosniaco e del tecnico viola: al centro del dibattito il sistema di gioco e le scelte in attacco ... Scrive corrieredellosport.it

Rapid Vienna-Fiorentina 0-3, pagelle e tabellino: Dzeko e Gudmundsson a segno, Ndour sblocca il risultato, Fagioli e Nicolussi Caviglia illuminano, Piccoli spreca - La Fiorentina vince ancora in Conference League battendo il Rapid Vienna per 0- Secondo goal.com