Dynamite 22.102025 Lo sguardo

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Boeing Center at Tech Port di San Antonio, Texas. Una serata che vede le conseguenze di WrestleDream con gli Opps che difendono i titoli Trios contro l’Hurt Syndicate e Kazuchika Okada che mette in palio il titolo Unified contro Bandido nel main event. Lo show si apre con il rundown della card e un video riassuntivo di WrestleDream. Viene poi mostrato un video di Hangman Page nella sala medica dopo WrestleDream, dove promette che quando troverà Samoa Joe, gli rovinerà la vita. Trios Titles: Opps (Samoa Joe, Katsuyori Shibata e Powerhouse Hobbs) vs Hurt Syndicate (MVP, Bobby Lashley e Shelton Benjamin) (3 5) Match che inizia con scambi tecnici tra Shibata e Benjamin, con entrambi che cercano sottomissioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

